SERKA’nın 81’inci Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Ağrı’da yapıldı

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) 81’inci Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Ağrı’da düzenlendi.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Dr. Osman Varol, Kars Valisi ve SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Türker Öksüz, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, SERKA Genel Sekreter V. Nurullah Karaca ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri katıldı.

Yapılan toplantıda, katılımcılık ilkesi doğrultusunda, bölgenin sosyo- ekonomik yapısının gelişmesi için gerekli plan, program ve faaliyetleri uygulayan SERKA’nın dört ilde yürütülen fizibilite projeleri, küçük ölçekli altyapı projelerinin durumları ile ajansın diğer faaliyetleri değerlendirildi.