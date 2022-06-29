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Selçuklu mimarisiyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan Camii göz kamaştırıyor
Ağrı’nın Patnos ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan Camii manzarasıyla göz kamaştırıyor.
AĞRI 29.06.2022, 12:42
Ağrı’nın Patnos ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan Camii manzarasıyla göz kamaştırıyor.
Patnos ilçesinde temeli 2015 yılında atılan 2 bin kişilik Recep Tayyip Erdoğan Camii, manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. İlçe merkezinde adeta bir başyapıt gibi yükselen ve Süleymaniye Camii’ni anımsatan cami, günbatımı ve akşam manzarasıyla havadan dron ile görüntülendi.