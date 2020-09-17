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Sayan: “Cumhur İttifakı’na en büyük destek Kürtlerden gelecek”
SAYAN: “ CUMHUR İTTİFAKI'NA EN BÜYÜK DESTEK KÜRTLERDEN GELECEK”
AĞRI 17.09.2020, 00:11
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 2023 Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’na en büyük desteğin Kürtlerden geleceğini ifade etti.
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölge halkının terörden gördükleri zararı açık bir şekilde dile getirdiklerini belirterek, “Sahadan bildiriyorum. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı’na en büyük destek Kürtlerden gelecek. Bölge halkı ve metropollerdeki akrabaları terörün Kürtlere ne kadar zarar verdiğini görüyor ve açık bir şekilde dillendiriyorlar. Devlet halka güven verirse gerisi çorap söküğü gibi gelir” ifadelerini kullandı.
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