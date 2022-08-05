Sakarya’dan Ağrı’ya 5 proje

Kardeş Belediye çerçevesinde Sakarya Büyükşehir belediyesi ve Ağrının Taşlıçay ilçe Belediyesi 5 projeye imza attılar.

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir tarafından Ağrı Ahmedi Hani Havaalanında karşılanan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve heyeti ilçede bir takım incelemelerde bulundu.

Taşlıçay ilçesindeki ziyaretin sonra Balıkgöl’de de incelemelerde bulunan Yüce bölgenin turizmdeki yerini alabilmesi bağlamında buradaki projeler için destek olunacağını açıkladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, Kardeş belediye olan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve heyetine destek projeleri için teşekkür ederek şöyle devam etti;

"Kardeş belediyemiz Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce ilçemizi ziyaret etti ve ilçe merkezinde yapılacak hizmetlerin müjdesini hemşerilerimize verdi. Kardeş belediyenin en büyük hizmeti gönül bağı kurmaktır, tabii ki sayın başkanımız sadece gönül bağını kurmakla yetinmedi ilçemizin, halkımızın ihtiyacı olan çok önemli konuları da tespit ederek eksikleri tamamlamak için çalışma arkadaşlarına gerekli talimatları verdi. İlçemiz için ihtiyaç duyulan ilçe otogarı, çok amaçlı kültür kongre merkezi, çok amaçlı çocuk oyun parkı, 10.000 bin metre kilitli parke taşı yapılması için gerekli talimatları verdi. Ayrıca Balıkgölü’nü de ziyaret ederek; Balıkgölü turizme nasıl bir katkı sağlayacağını planlayacak. Balıkgölü’nün hem Türkiye’nin hem ilimizin hem de ilçemizin turizmine kazandırılması için işbirlikleri yapacaklarını söylediler. Bizlerde bu vesileyle bu gönül köprüsünün temelini kuran Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımıza gelen çalışma ekibi arkadaşlarına ve kıymetli eşine ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz gerçekten bugün ilçemiz için çok büyük hizmetlerin müjdesi verildi. Kardeş belediyemize abimize Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce Bey’e ne kadar teşekkür etsek azdır tekrar ilçem adına şükranlarımı sunuyorum saygılarımı iletiyorum."