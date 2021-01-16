Sağlık Hak-Sen Ağrı il temsilciliğine Fevzioğlu getirildi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası (Sağlık Hak-Sen) Ağrı il temsilciliğine Tugay Fevzioğlu getirildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası (Sağlık Hak-Sen) Genel Başkanlığı tarafından Sağlık Hak-Sen Ağrı il temsilciliği görevine getirilen Tugay Fevzioğlu, Sağlık Hak-Sen’in kurulduğu günden bu yana, ilkelerinden taviz vermeden ve sağlık çalışanlarının her zaman yanında yer aldığını kaydetti. Sendikalarının ilkelerinden ödün vermeyen, önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu belirten Fevzioğlu,sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmek için bu görevi aldığını, bundan sonra sendika aracılığıyla bütün sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek için çaba sarf edeceğini söyledi.