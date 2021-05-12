Rektör Karabulut’un Ramazan Bayramı mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ramazan Bayramı öncesi kutlama mesajı yayınladı.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, mesajında şunları kaydetti;

“ Manevi iklimi yoğun bir ay olan, sabrın, hoşgörünün ve bereketin simgesi 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını tamamlayarak kalbimizdeki güzellikleri ve zenginliklerimizi paylaşmanın mutluluğu ile Ramazan Bayramı’na ulaşmış bulunmaktayız.

İnsanlar arasındaki bağı kuvvetlendiren, karşımızdakini sevindirmemize imkan sağlayan, toplumsal huzuru artıran bayramlar, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, barışı güçlendiren, sevgi, saygı ve anlayışı yaygınlaştıran bir geleneğe sahiptir.

Birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyduğumuz, sevdiklerimize ve insanlığa karşı daha fazla sorumluluk hissetmemiz gereken günleri yaşadığımız bu pandemi döneminde idrak ettiğimiz bayramı, gereken tedbirleri alarak kendimize, sevdiklerimize, ülkemize ve insanlığa karşı kul hakkını azami derecede sağlayarak yaşamalıyız.

Bu duygularla, Ramazan Bayramı’nın bütün insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyor; başta Üniversitemizin akademik, idari personeli ve sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, Ağrılı hemşerilerimizin ve bütün İslâm Âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.”