Rektör Karabulut’un 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, mesajında şunları kaydetti; “Ülkelerin gelişmişlik ölçütünün en önemli işaretlerinden biri sağlık hizmetlerindeki başarı düzeyidir. Bu hizmetlerin vatandaşlara iyi biçimde verilebilmesinde en önemli görevi ise sağlık çalışanlarımız üstlenmektedir.

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi/Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” anlayışı ile bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan bir medeniyetin varisleri olarak; sağlık çalışanlarımızın bu ülke insanının sağlığı için gece gündüz demeden her şartta fedakârca çalışmalarının paha biçilemez kıymetini çok iyi bilmekteyiz.

Bu vesile ile başta Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm sağlık alanında çalışanların mesleklerinin ortak sorun ve çözüm önerilerini ifade etme fırsatı buldukları 14 Mart Tıp Bayramı’nı gönülden kutluyorum.”