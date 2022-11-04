Protez bacağında yurda uyuşturucu sokmaya çalışan şahıs yakalandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde İran’dan Türkiye’ye protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu sokmaya çalışan şahıs yakalandı.

Ağı İl Emniyet Müdürlüğü Doğubayazıt Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin yapılmasını engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, İran’dan Türkiye’ye protez bacağında uyuşturucu veya uyarıcı madde sokacağı değerlendirilen F.E. isimli şahıs arandı. Yapılan üst aramasında, F.E.’nin protez bacağına zulalanmış vaziyette 3 paket daralı ağırlığı 71,82 gram metamfetamin ve 1 paket daralı ağırlığı 0,52 gram olan Afyon sakızı olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Polis ekiplerince hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan işlem yapılan F.E. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.