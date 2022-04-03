Prof. Dr. Karabulut, kitap kurdu öğrencilere kitap ve satranç takımı hediye etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kitap okumaya teşvik etmek ve bu hususta farkındalık oluşturmak amacıyla 28 Mart-3 Nisan arasında kutlanan Kütüphane Haftası çerçevesinde bir yıl içerisinde en çok kitap okuyan öğrencilere kitap ve satranç takımı hediye etti.

28 Mart-3 Nisan Kütüphane Haftası bağlamında Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, geçmiş ile günümüz arasında köprü görevi gören, toplumumuzun bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesi olan kütüphanelerin bireylere görgüsünü, bilgisini arttırma, mesleklerinde ilerleme imkânı sunarak yaşam boyu öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Prof. Dr. Karabulut, okuma sevgisinin azalmaması dileği ile Kütüphane Haftasını kutlarken, en fazla kitap okuyan öğrencilere ödül olarak kitap hediye edilmesi ile okuma alışkanlığının pekişmesine katkı sağlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Program, Prof. Dr. Karabulut en fazla kitap okuyan öğrenci ödülünü kazanan Lütfullah Çelik, Yeşim Yalvaç, Malik Turan, Cansel Aydemir ve Tuğba Polat’a kitap ve satranç takımı hediye etmesi ile sona erdi.