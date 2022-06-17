Prof. Dr. Karabulut, geleceğin aşçılarını misafir etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 1. Uluslararası Van Gastronomi Festivali’nde 5’i altın toplamda 9 madalya alarak üniversiteler arasında birinci, genel sıralamada ise 4. olarak büyük bir başarıya imza atan Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu akademisyen ve öğrencilerini misafir etti.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu ile Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Van Gastronomi Festivali’ne Türkiye’nin yanı sıra Kırgızistan, Azerbaycan, İran, Yunanistan ve Tunus’tan yaklaşık 100 aşçı katıldı. Türk ve Dünya Mutfağı’ndan örneklerin dört kategoride sergilendiği Festivale katılan AİÇÜ Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri, yer aldıkları ilk uluslararası yarışmada büyük bir başarı elde etti. Dr. Öğr. Üyesi Hasan Önal Şeyhanlıoğlu şefliğinde yarışmaya katılan öğrenciler, ilk kez katıldıkları resmi bir organizasyonda 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 9 madalya alarak üniversiteler arasında birinci, genel sıralamada ise 4. oldu.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, modern bir anlayışla oluşturulan Mutfak Sanatları Atölyesi’nde teorik ve uygulamalı eğitim gören Aşçılık Programı öğrenci ile onları geleceğe hazırlayan hocalarını katıldıkları ilk yarışmada 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etmelerinden dolayı kutladığını, başarılarının devamını dilediğini söyledi.