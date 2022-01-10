Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle mesaj yayınladı.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut mesajında şunları kaydetti; “Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmekte olduğu, uzağın yakın yakının ise uzak olabildiği bu küresel dünyada, yazılı ve görsel basın yayın organlarının yanı sıra internet haberciliği ve sosyal medya platformlarının da çok geniş bir alanda etkin olduğu günümüzde, mesleğini hakkıyla yerine getiren gazetecilerimize her zamankinden daha fazla sorumluluk düşmektedir.

Gazetecilik, halkımızın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran önemli bir meslektir. Gerçek basın mensuplarının mesleklerini bu değerlere bağlılıkla devam ettireceğine inanıyorum.

Milli birlik ve bütünlüğümüze kasteden, yalan ve yanlış yönlendirmelere hayat hakkı tanımayacak olan, yine milletimizin temel değer ve hassasiyetlerine sahip çıkarak doğru haberleri doğru zaman ve zeminde toplumla paylaşmayı ilke edinmiş gerçek gazetecilerimiz olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, zor ancak, son derece önemli bir görevi fedakârca ifa eden; milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdan sahibi gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyor, basın şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”