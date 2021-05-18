Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’tan 19 Mayıs mesajı

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut mesajında şunları kaydetti;

“Aziz Milletimiz, toprakları işgal tehlikesi altında kalsa da bağımsızlık ve hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini Samsun’dan yakılan istiklal meşalesiyle tüm dünyaya ilan etmiştir. Yeniden diriliş ruhu ile ortaya çıkan zafer inancı, kısa zamanda Anadolu insanını tek yürek haline getirmiş, Kurtuluş Savaşı’nda verilen destansı vatan müdafaası ile Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

Bir asır önce büyük bir inançla verilen bu mücadeleler, gösterilen gayretler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “yeni Türkiye’nin genç evlatları” hitabı ile seslendiği genç nesillerin yaşayacakları büyük Türkiye’yi inşa etmeye yöneliktir. En büyük zenginliğimiz, umudumuz ve gücümüz; çocuklarımız ve gençlerimizdir. Ülkemizi çok daha ileri noktalara taşıyacak, 15 Temmuz’da göstermiş oldukları azim ve kararlılıkla olduğu gibi bugün de elde edecekleri başarılarla Türkiye’nin adından söz ettirecek olanlar, bayrağı devreceğimiz gençlerimizdir.

Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yâd ediyor, gençlerimizi ve Aziz Milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.”