Patnos ve Doğubayazıt’a e-sınav merkezi açılacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Ağrı’nın ilçelerinden olan Patnos ve Doğubayazıt’a e-sınav merkezi açılacağının müjdesini verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2021 yılı Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe görüşmeleri yapılırken, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de, bir süredir vatandaşların talepleri doğrultusunda mağduriyetlerini gidermek için talep ettiği elektronik sınav merkezini gündeme getirdi. Çelebi, görüşmeler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Ağrı’nın en büyük ilçeleri olan Patnos ve Doğubayazıt’a motorlu taşıt sürücüler kursu sınavlarının yapılması için elektronik sınav (e-sınav) merkezi açılacağı sözünü aldıklarını söyledi.

’Milli Eğitim Bakanlığımıza talebimizi ilettik, Bakanlık talebimiz üzerine çalışma başlattı’

Önümüzdeki dönemde hem Patnos’a hem de Doğubayazıt’a e-sınav merkezinin kurulacağını belirten Milletvekili Çelebi, “Bu iki ilçemiz, ilimizin en büyük ilçeleri. Nüfus yoğunluğu ve öğrenci sayıları oldukça fazla. Ayrıca il merkezine de uzak mesafedeler. Özellikle kış aylarında hemşerilerimiz, ehliyet sınavları için il merkezine gitmekte oldukça zorlanıyordu, mağduriyet yaşıyorlardı. Milli Eğitim Bakanlığımıza talebimizi ilettik. Bakanlığımızı da talebimiz üzerine çalışma başlattı. Elektronik sınav merkezi inşallah kısa zamanda bu 2 ilçemizde hemşerilerimizin hizmetine girecek” diye konuştu.