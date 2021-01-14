Patnos Şoförler Odası Başkanlığı, taksicilerin çalışma koşullarını iyileştirmek için ilçede olmayan taksi duraklarını yaptı.

Şehir merkezinde dolaşarak, buradaki taksici esnaflarla sık sık bir araya gelen Başkan Mehmet Ali Çarboğa, taksi esnafıyla da görüş alışverişinde bulundu ve onların talepleri doğrultusunda taksi duraklarının yapılması çalışmasını başlattı. İlçede çalışan taksicilerle beraber maliyetini karşıladıkları taksi durakları taksicileri kış aylarında soğuktan kurtulmalarını sağladı.

Patnos Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, "İlçemizde yaklaşık otuz yıldır taksi durakları yoktu, taksici esnafımız kış aylarında yaşadıkları sıkıntılara son vermek adına esnafımızla beraber karar aldık ve taksi duraklarını yapmaya karar verdik. Patnos Belediyesinin bize yer tahsisi sonrasında ilçemizde bulunan 13 taksi durağından 7 tane yapmayı başardık şu ana kadar, geri kalan duraklarımızı da en kısa zamanda yapacağız" diye konuştu.

Taksici Bilal Karahan da yaptığı açıklamada, ‘’Biz taksicilerin bu zamana kadar durakları yoktu sağ olsun Patnos Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa’nın girişimleri ile bu sorunumuz giderildi, kış aylarında soğukta kalacak yerimiz yoktu şimdi duraklarımızda rahat bir nefes alıyoruz" dedi.