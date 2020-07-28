Pandemi nedeniyle Bayram öncesi berber ve kuaförler sessizliğe büründü

Her yıl bayram öncesi dolup taşan berber ve kuaförler, bu yıl korona virüs nedeniyle müşterilerini ağırlayamadığı için sessizliğe büründü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye’de de ortaya çıkmasının ardından virüsten korunmak için birtakım tedbirler alındı. Alınan bu tedbirler kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması amacıyla berber ve kuaförler kapatıldı. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte randevu sistemiyle yeniden hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförler, pandemi nedeniyle bayramlarda yaşanan yoğunluğunu kaybederek, Kurban Bayram’ı öncesi sessizliğe büründü.

Korona virüs salgınından dolayı müşterilerini randevu sistemiyle ağırladıklarını ve bu nedenle eski yoğunluklarını kaybettiklerini söyleyen Ağrılı kuaför Mehmet Salih Yıldız, "Bu hastalık çıkmadan önce işlerimiz çok yoğundu. Bu hastalıktan sonra insanların çoğu korktuğu için berbere bile gelmiyor. Gelen müşterilerimize de randevu veriyoruz. Randevu günü gelen müşterilerimizi tıraş ediyoruz. Aynı anda en azla 3 kişiyi tıraş edebiliyoruz zaten." İfadelerine yer verdi.

“Tek kullanımlık malzemeler kullanıyoruz”

Her müşteriden sonra kullandıkları malzemeleri dezenfekte ettiklerini söyleyen kuaför Mehmet Salih Yıldız, “Tıraş bittikten sonra hemen koltukları siliyoruz. Daha sonra kullandığımız makine, makas ve tarak gibi malzemeleri tek tek yıkıyoruz. Zaten önlük ve havlu gibi malzemelerimizin çoğu tek kullanımlık malzemeler. Bu aparatlarımızı tıraş işlemlerimiz bittikten sonra çöpe atıyoruz" ifadelerini kullandı.