Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

Ağrı’da, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte, Abide Meydanı’nda toplanan Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri ve çok sayıda vatandaş, ellerinde “Otizmin Farkındayız, Çözümde Bir Aradayız”, “Otizm Eksiklik Değil Farklılıktır”, “Otizmi Fark Et Kabul Et Bizimle Yürü” gibi sloganların yazılı olduğu pankart ve dövizlerle Cumhuriyet Caddesi’ne kadar yürüdü.

Cumhuriyet Caddesi’nde sona eren yürüyüş sonrasında Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri kurdukları stantlarda, vatandaşlara otizmle ilgili çeşitli bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.

‘Doğru algılama ve erken tespit çok önemli’

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, yürüyüş sonrası vatandaşlara yönelik yaptığı açıklamada, otizmli birey sayısının dünya genelinde her geçen gün hızla arttığını belirtti.

Otizmin, erken teşhis ve doğru müdahale ile tedavi edilebileceğini Kaydeden Erim, “Otizm Spektrum, vücudu kontrol etmekte yaşanan bir bozukluk olarak ortaya çıkan bir rahatsızlık. Bu rahatsızlık insanın genetik yapısındaki kromozom farklılığından kaynaklıdır. Birçok insanın daha önceki zamanlarda bunun farkına varmadığı dönemlerde büyük sıkıntılar yaşamışlardır. Ancak son 10 ila 15 yıldır otizm, bütün dünya da ciddi manada fark edilmeye, bunun doğru bir eğitimle, sporla, doğru zamanda erken tespit edilip bununla ilgilenilmekle çok rahatlıkla çözülebileceği, ondaki o davranış kontrol bozukluğunun giderilebileceği ve normal bir insan olarak eğitim hayatına ya da yaşantısına devam edebileceği gibi bir anlayışa kavuştu. Dolayısıyla ilimizde de şu anda bununla ilgili gerek Milli Eğitim bünyesinde gerekse bizim bünyemizdeki özel öğretim okullarında otizmli çocuklarımıza, gençlerimize dönük eğitimler, etkinlikler yapılmaktadır. Bu noktada onların normal yaşamlarına devam edebilmeleri adına ciddi çalışmalarımız var. İlimizde şu anda 193 civarında tespit edebildiğimiz otizmli bireyimiz var. Dolayısıyla onları anlamak lazım. Onları yanlış tanımlamalarla değil, bir uzman kontrolü görmelerini sağlayarak durumlarını tespit etmemiz gerekiyor. Sonrasında da onlarla özel ilgilenecek yerlere, kişilere, uzmanlara ulaştırmamız gerekiyor. Her otizmli birey de aynı değildir. Seviyeleri farklıdır. Dolayısıyla az davranış bozukluğu olan birey daha kolay düzelebilir. Ama en önemlisi erken tespit ve ona sabır ile eğitim verilmesi, spor yaptırılması, hayata kazandırılması gerekiyor. O yüzden otizmin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çocuklarımız da var mı? Ya da ilerde varsa bunu nasıl tespit edebiliriz? Diye farkında olmamız gerekiyor. Ayrıca dünya genelinde her geçen gün hızla artan bir rahatsızlıktır. Bunun önüne erken tespit ve doğru müdahale ile geçebiliriz. Dolayısıyla diyoruz ki, otizmin erken farkına varalım. Eğitimle, sporla, çeşitli doğru etkinliklerle en ağır vakayı bile düzeltebiliriz. Burada en önemli şey otizmin doğru bir şekilde algılanıp erken bir şekilde tanımlanması. Bundan sonrası çok daha kolay olacak her şey” dedi.