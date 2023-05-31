Önder Baydar Eğitimciler Ligi Şampiyonu Ertuğrul Gazi Ortaokulu oldu

Ağrı’da 07 Temmuz 2014 yılında hayatını kaybeden eğitimci ve aynı zamanda spor adamı Önder Baydar’ın adını taşıyan Eğitimciler Futbol Ligi finalini Ertuğrul Gazi Ortaokulu kazandı.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenen Önder Baydar Eğitimciler Futbol Liginin ikincisi 16 takımın katılımı ile tamamlandı. Turnuvanın finalinde İMKB Gazi İlkokulu ile Ertuğrul Gazi Ortaokulu karşılaştı. Karşılaşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ, Futbol İl Temsilcisi Celal Bulut, merhum Önder Baydar’ın ailesi ve çok sayıda sporcu eğitimci takip etti. İki takım müsabakaya merhum Önder Baydar’a ithafen “Saygı ve Minnetle Anıyoruz” yazılı pankartla çıktı. Normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlanan müsabakada penaltılar skoru belirledi. Penaltı atışlarını 5-4 kazanan Ertuğrul Gazi Ortaokulu, ikinci turnuvanın şampiyonu oldu. Ödül töreninde konuşma yapan ASKF Genel Sekreteri Özkan Aslan, “Sporun evselliği ve kardeşlik ilkesinden hareketle günümüzün en kıymetli mesleklerinden birisi olan öğretmenlerimize yönelik düzenlemiş olduğumuz bu turnuva ile eğitim camiasının kaynaşması ve boş zamanın spor ile değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu turnuvanın ASKF ailesi için farklı bir anlamı var. Çünkü bu turnuva hem eğitim camiası hem de spor camiasının çok kıymetli üyesi merhum Önder Baydar hocamızın adını taşıyor. Bu turnuvanın bizim için anlamı sadece spor, kardeşlik, barış, rekabet değil, Önder hocamıza sevgi, saygı ve özlem duygusudur. Bu sebeple bu turnuva ASKF için çok ama çok kıymetli ve önemlidir “dedi.

Turnuvanın en iyi oyuncusu Selçuk Özer, en tecrübeli oyuncusu ise Bahri Çaylak seçildi. Plaket takdimleri sonrasında turnuva ikincisi İMKB Gazi Ortaokulu’na ödülünü İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ verirken, birincinin kupasını ise İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve merhum Önder Baydar’ın eşi Özgül Baydar takdim etti.