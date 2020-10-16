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Okul servisleri korona virüse karşı denetlendi

OKUL SERVİSLERİ KORONA VİRÜSE KARŞI DENETLENDİ

AĞRI 16.10.2020, 17:58
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Okul servisleri korona virüse karşı denetlendi

Ağrı’da yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencileri taşıyan 236 okul servisi, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince denetlendi.

Korona virüs salgınına karşı yapılan sıkı denetimlerden taviz verilmezken okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencileri taşıyan 236 okul servisi ise korona virüs tedbirleri kapsamında denetlendi.

Ağrı Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ağrı İl Merkezi ve İlçelerinde faaliyet gösteren okul servis araçları üzerinde 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, toplam 236 adet okul servis aracı ve sürücüsü denetlendi, eksikliği veya kural ihlali tespit edilen 9 araca ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı."

Ayrıca açıklamanın devamında servis araçlarının karşılaşabileceği trafik kazalarının önüne geçmek ve Korona virüs ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla yapılan denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarının da hatırlatıldığı bildirildi. Çocukların sağlığı içen denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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