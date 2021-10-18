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Müftülükten Kaymakam Balcı’ya ziyaret

Diyadin İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı’yı ziyaret etti.

AĞRI 18.10.2021, 19:20
Müftülükten Kaymakam Balcı’ya ziyaret

Diyadin İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı’yı ziyaret etti.

Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen ziyarette İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi, Kaymakam Balcı’ya çiçek takdim etti. Müftü Arvasi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl bir temanın ön plana çıkarıldığını, bu yılki temanın ise ‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ olduğunu ifade ederek, hafta dolayısıyla gerçekleştirilecek programlar hakkında bilgi verdi.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı da Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle gerçekleştirilecek faaliyetler için başarı temennisinde bulundu.

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