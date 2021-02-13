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Müftü Topçu, “Üç aylar günahlardan arınmamıza fırsat sunar”

Üç ayların başlaması nedeniyle açıklamalarda bulunan Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, üç ayların tüm Müslüman alemine hayırlı olması temennisinde bulundu.

AĞRI 13.02.2021, 13:49
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Müftü Topçu, “Üç aylar günahlardan arınmamıza fırsat sunar”

Üç ayların başlaması nedeniyle açıklamalarda bulunan Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, üç ayların tüm Müslüman alemine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üç aylar olarak isimlendirilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarına kavuşmanın sevinci içerisinde olduklarını söyleyen İl Müftüsü Tandoğan Topçu, “ Üç ayların başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulunan Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, üç ayların Müslüman alemine hayırlı olmasını temenni ederek şöyle konuştu; “İçerisinde kandil zincirlerini barındıran, rahmetin adeta yeryüzüne yağdığı, tövbe için en büyük fırsat zamanı olan ve 11 ayın sultanı ramazan ayının da dahil olduğu maneviyat iklimi üç aylara yarın kavuşuyoruz.

Üç aylar diye isimlendirilen, Müslümanların manevi mevsimi olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarına kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Üç aylar; Biz Müslümanlara manevi duygular ve ibadet yoğunluğu eşliğinde, yaşanılan ömrün muhasebesi yaparak toparlanmamıza ve günahlardan arınmamıza fırsat sunar. Üç aylar, hayatın getirdiği sıkıntılar karşısında yapılan hatalardan tövbe ederek yeni bir uyanış; çok arzu etmelerine rağmen diledikleri şekilde amel ve ibadetlerle meşgul olamayanlar için yeni bir başlangıç; dünya dertlerine dalarak ahiretini unutanlar için yeni bir bilinç zamanıdır. “ ifadelerine yer verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının bir an önce bitmesini istediklerini söyleyen Müftü Topçu, “Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini de içerisinde barındıran bu aylarda bol bol tövbe etmeli, ibadetlerimize ağırlık vermeli, muhtaçları gözetmeli, iyiliklerimizi kat kat arttırmalıyız. Cenabı Hak, üç ayların vesileyle tüm İslam alemine birlik, beraberlik nasip etsin. Rabbim bizleri bu manevi iklimin kadrini bilen ve kulluk gereğini hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Bu mübarek aylar vesilesi ile ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından tüm insanlık âleminin bir an önce kurtulmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.” Dedi.
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