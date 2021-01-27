Müftü Topçu, TDV Ağrı Şubesi Vakıf Üyelerine “Teşekkür Belgesi” Verdi

Ağrı İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şube Başkanı Tandoğan Topçu, pandemi sürecinde özverili çalışmaları sebebiyle TDV Ağrı Şubesi vakıf üyelerine “Teşekkür Belgesi” takdim etti.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, Türkiye Diyanet Vakfı yurt içi ve yurt dışında tüm personeliyle seferber olmuştu. Bu kapsamda TDV Ağrı Şube Başkanı Müftü Topçu tarafından il vakıf üyelerine “Teşekkür Belgesi” takdim edildi.

İl Müftülüğünde düzenlenen ‘Teşekkür Belgesi’ takdim töreninde konuşan Müftü Topçu: "Türkiye Diyanet Vakfı ülkemizde ve tüm dünyada her daim mazlumlara umut olmuştur. İçinde bulunduğumuz zorlu pandemi günlerinde maddi sıkıntılar sebebiyle ihtiyaç sahiplerinin artmasıyla vakfımıza olan ihtiyaçta artmıştır. Böylesi sıkıntılı günlerde performans ve hizmet anlayışlarından dolayı ilimiz TDV üyelerine şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim. Rabbim iyilikle büyümeyi ve mazlumlara umut olmayı bizlere nasip etsin” dedi.