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Müftü Topçu: “Şiddet insanlık ayıbıdır”

Ağrı İl Müftülüğünce, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele kapsamında lise ve üniversite öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

AĞRI 05.12.2021, 11:21
Müftü Topçu: “Şiddet insanlık ayıbıdır”

Ağrı İl Müftülüğünce, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele kapsamında lise ve üniversite öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

Lise ve KYK yurtlarında öğrencilere hitap eden Müftü Topçu, Kadınlar başta olmak üzere hiçbir canlıya şiddet gösterilmemesi gerektiğinin altını çizerek, “İnsan onurunu zedeleyen, hatta canına kasteden şiddetin her türlüsü dinen, hukuken, ahlaken suçtur ve kul hakkı ihlalidir.” dedi.

Müftü Topçu sözlerini şöyle sürdürdü: “Irkı, dili, dini, cinsiyeti, yaşı fark etmeksizin her insan, insanlık ailesine mensup olması yönüyle onur ve itibar sahibidir. Yani insan değerini cinsiyetinden değil, bizzat insan olmasından alır. Fiziksel, sözlü, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddetin her türünü İslam reddeder. Şiddet cinsiyeti fark etmeksizin, kadın-erkek kimden gelirse gelsin bir insanlık ayıbı ve suçudur. Kadına yönelik şiddetin yaygın olduğu bir topluma İslam mesajını getiren Hz. peygamber aile içinde şiddeti kesin bir dille yasaklıyor, “Allah’ın hanım kullarına vurmayın. Hanımlarını döven adamların sizin hayırlılarınız olduğunu sanmayın” buyurmuştur. Unutmayalım ki kadın nikahla erkeğin mülkiyetine girmiş olmaz, ona ancak yoldaş ve hayat arkadaşı olur. Fiziksel şiddetin yanında bir kadını tehdit etmek, zorla çalıştırmak, parasına el koymak ve ev içinde yok saymak da şiddettir. Oysa Peygamber Efendimiz buyurur ki, “Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kimsedir.” Öyleyse bizler de Peygamber efendimizi örnek alarak aile içi ilişkilerimizi tesis etmeli ve şiddetin her zaman karşısında olmalıyız.”

Kadına şiddetle mücadele kapsamında İl Müftü Yardımcıları Murat Sarı ve Kemal Arpacı ve İl Vaizi Nuri Arslan da merkez ve ilçelerde öğrencilerle bir araya gelerek sunumlar gerçekleştirdiler.

Programlarda öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan “Peygamber ve Vefa Toplumu” isimli kitap hediye edildi.

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