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Müftü Topçu, Cami inşaatında incelemelerde bulundu
MÜFTÜ TOPÇU, CAMİ İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
AĞRI 27.08.2020, 12:35
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Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, hayırsever vatandaşların desteğiyle yapılan cami inşaatında incelemelerde bulundu.
İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Ağrı’nın Eleşkirt İlçesinde hayırsever vatandaşların desteğiyle yapılan caminin inşaatında incelemelerde bulundu. İl Müftüsü Topçu’ya, İl Müftü Yardımcısı Murat Sarı ve Eleşkirt İlçe Müftüsü Kemal Arpacı eşlik etti.
İnşaat hakkında yetkililerden bilgi alan Müftü Topçu, Cami inşaatın da çalışanlara kolaylıklar dileyerek, “Cami yapımına emek veren destek çıkan tüm hayırseverlere ve kurumlara teşekkür ederim.” dedi.
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