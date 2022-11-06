Müftü Büyük, gençlerle buluştu

Ağrı Müftülüğü, milli ve manevi değerler üzerine konuşmak üzere gençlerle buluşuyor.

İl Müftüsü Celal Büyük, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) koordinesinde gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, gelecek ve sorumluluk bilincine sahip bir şekilde yetişmelerine katkı sunmak amacıyla Ağrı Gençlik Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi.

Programda konuşan Müftü Büyük, "Allah’ın bize verdiği ömür sermayesinde en önemli dönem gençlik dönemidir. Gençlik dönemi, Allah’ın insana lütfudur. Ama bu döneminde bir sonu vardır. Gençlik dönemi insanın geleceğe dair kararlar aldığı dönemdir. Özellikle bu çağlarda bireyin kendisini anlamlandırması konumlandırması gerekiyor. Ben kimim, ne için yaratıldım, bu dünyadaki görevim nedir, sorumluluklarım var mı, başta Rabbim olmak üzere annemin, babamın toplumun benden ne beklentisi var. Bu soruları gençlik döneminde kendinize sorup cevaplarını verirseniz kendinizi geleceğe hazırlamış olursunuz." dedi.