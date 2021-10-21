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Minik Öğrencilerden Kaymakam Balcı’ya ziyaret

Ağrı Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan V. Alper Balcı, geçtiğimiz günlerde mesai çıkışı esnasında kendisini karşılayan bir gurup çocukla bir araya gelmişti.

AĞRI 21.10.2021, 09:32
Minik Öğrencilerden Kaymakam Balcı’ya ziyaret

Ağrı Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan V. Alper Balcı, geçtiğimiz günlerde mesai çıkışı esnasında kendisini karşılayan bir gurup çocukla bir araya gelmişti.

Bu samimi sohbet ve ilgiden etkilenen çocuklar, Kaymakam Balcı’yı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Kaymakam Balcı, çocuklar ile koyu bir sohbet gerçekleştirerek onlara yönelik ilçede yapılacak projelerden bahsetti.

Çocuklar; samimi sohbet, ilgi ve alakalarından dolayı Kaymakam/Belediye Başkan V. Alper Balcı’ ya teşekkür ederek mutlu bir şekilde ayrıldılar.

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