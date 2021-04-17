Milli Eğitim Müdürü Tekin, Çetintaş’a plaket takdim etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, müdürlük adına açılan her davayı başarılı şekilde kazanan kurum Avukatı İbrahim Ünal Çetintaş’a plaket takdim ederek hediye verdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, müdürlük adına açılan çeşitli davaları titizlikle incelip mahkemelerde kurumu en iyi şekilde temsil eden ve her girdiği davada yaptığı başarılı savunmasıyla davaları kazanan başarılı Avukat İbrahim Ünal Çetintaş’ı makamında kabul ederek teşekkür etti. Üstün çaba ve özverili çalışmalarından dolayı Avukat Çetintaş’a plaket takdim eden ve hediye veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, kendisine başarılarının devamını diledi. Avukat Çetintaş ise, plaket ve hediyeden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’e teşekkür etti.