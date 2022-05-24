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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz’ın ziyaret ve toplantıları

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, okulları ziyaret edip okul yöneticileri ve ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya gelerek eğitim-öğretim toplantısı gerçekleştirdi.

AĞRI 24.05.2022, 15:44 24.05.2022, 15:55
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz’ın ziyaret ve toplantıları

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile birlikte ilk olarak Bilim Sanat Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Atölyeleri gezerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yılmaz, öğretmenlerle bir araya geldi. Buradan Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesine geçen Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde, Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından kullanılmayan paneller, tahtalar, sıralar, masalar, demirler, kâğıtlar, camlar, kasalar, kutular, lastikler, bilgisayar parçaları, müzik aletleri, dolaplar, kablo makaraları, ipler, tekstil malzemeleri dönüştürülerek masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri ile oluşturulan kütüphaneyi gezerek bilgi aldı. Daha sonra okuldaki atölyelerde öğrencilerle bir süre sohbet edip yaptıkları çalışmaları inceleyen Yılmaz, ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret ederek yürütülen proje ve faaliyetler hakkında bilgiler aldı. Kökrek, Yılmaz’a "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde, "Nuh’un Gemisi" şeklinde tasarlanan kütüphane ile TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri tarafından Ağrı Dağı markasıyla üretilen hijyen malzemelerinin sergilenmesi amacıyla müdürlükte kurulan stantları gezdirdi.Burada müdürlük toplantı sonunda ilçe milli eğitim müdürleri ile eğitim-öğretim toplantısını gerçekleştiren Yılmaz, ilçe milli eğitim müdürlerinin ilçeleri ile ilgili detaylı brifing alarak istek ve taleplerini dinledi. Toplantının ardından Halk Eğitim Merkezi salonunda kentteki okul müdürleri ile bir toplantı yapan Yılmaz, aynı salonda İmam Hatip liselerinde görevli meslek dersleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleriyle buluştu.

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