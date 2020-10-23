Milletvekili Çelebi: Bugün iki bayramı bir arada yaşıyoruz
PATNOS İLÇE MERKEZİNDE MİLLETVEKİLİ EKREM ÇELEBİ’NİN, 24. YASAMA DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMLERLE, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN 2012 YILINDA CAMİ ALANI OLARAK TAHSİS EDİLEN 8600 METREKARE ARSAYA, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN CAMİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde hizmete açılan Recep Tayyip Erdoğan Cami’nin hayırlı olmasını dileyerek, “Bugün, bu mübarek Cuma günü ve camimizin açılışı vesilesiyle adeta iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Başta bu caminin kazandırılmasında öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, açılışımızı onurlandıran Diyanet İşleri Başkanımız Sn. Prof. Dr. Ali Erbaş’a teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
Patnos ilçe merkezinde Milletvekili Ekrem Çelebi’nin, 24. Yasama Döneminde gerçekleştirdiği girişimlerle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2012 yılında cami alanı olarak tahsis edilen 8600 metrekare arsaya, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan caminin açılışı gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile il protokolünün de katıldığı törende konuşan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, açılışı yapılan Recep Tayyip Erdoğan Cami’nin Selçuklu mimarisiyle inşa edildiğini, 1750 kişinin aynı anda ibadet edebileceğini, kadınlar için ayrı bir bölüm ile konferans salonu ve kütüphanenin bulunduğu söyledi.
Camilerin çaresiz insanlara çare olduğunu kaydeden Çelebi, “Alemlerin sultanı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ‘Kim, Allah’ın rızasını dileyerek bir mescit bina ederse, Allah da onun için cennette bir saray hazırlar.’ buyurmuşlardır. Bu ifadelerle mescit yapma işinin, kâmil bir imana sahip olanların işi olabileceği net bir şekilde ifade edilmiştir. Camiler, İslam’ın mührüdür. Cami, nefes aldığımız dost bir ev, omuzlarımızın birbirine değdiği bir birlik yuvası, fakir, fukara ve çaresiz insanların çaresidir. Camilerimiz ruhumuzun gıdalandığı, temiz manevî havalar teneffüs ettiği, manevî kazançlar elde ettiği, saadet ve hakikî huzurevlerimizdir.” dedi.
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