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Milletvekili Çelebi: “Ağrı’ya ilk 10 ayda 284 milyon TL sosyal yardım yapıldı”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 2020 yılının ekim ayı sonu itibariyle Ağrı merkez ve ilçelerinde sosyal yardım desteğine ihtiyacı olan vatandaşlara salgın dönemi destekleriyle birlikte toplam 284 milyon TL yardım yapıldığını açıkladı.

AĞRI 28.12.2020, 11:45
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Milletvekili Çelebi: “Ağrı’ya ilk 10 ayda 284 milyon TL sosyal yardım yapıldı”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 2020 yılının ekim ayı sonu itibariyle Ağrı merkez ve ilçelerinde sosyal yardım desteğine ihtiyacı olan vatandaşlara salgın dönemi destekleriyle birlikte toplam 284 milyon TL yardım yapıldığını açıkladı.

Dünya genelinde etkisini sürdüren Covid-19 salgınına rağmen Türkiye’nin yatırımlarına devam ettiğini, üretim ve tedarikte herhangi bir aksaklık ve sıkıntı yaşanmadığını belirten Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, bu süreçte, hükümetin sağladığı yardım paketleri ve desteklerle vatandaşları mağdur etmediğini söyledi. AK Parti hükümeti tarafından bu yıl milyonlarca lira yardım yapıldığını belirten Çelebi, “Devletimiz, vatandaşlarımızın her daim yanında. İhtiyaç sahiplerine kol kanat geriyor, mağduriyetlerini gideriyor. Salgın döneminde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği, sosyal destek programı ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış dağıtımı olarak ilimize yapılan toplam harcama tutarı ekim ayı sonu itibariyle 103 milyon TL’ye yaklaştı. Ayrıca 61 bin 700 hane sosyal yardımlardan faydalandı” dedi.

Her Kesime Yardım Ve Destek

Gıda, eğitim, sağlık, şartlı nakit transferi ile proje desteklerini içine alan sosyal yardımlar kapsamında 2003 yılından bugüne kadar Ağrı iline toplam 4,2 milyar TL kaynak aktarıldığını kaydeden Çelebi, Genel Sağlık Sigortası uygulaması kapsamında 2020 Ekim dönemine kadar 216 bin kişiye 334 milyon TL prim ödendiğini aktardı.

Çelebi, Ağrı’da sosyal yardım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara yapılan yardımları şöyle sıraladı:

“Askerlerimizin gözü arkada kalmasın diye asker ailelerine 400 TL maaş bağlanmıştır. Bu yıl durumda bulunan 2 bin 370 asker ailesine toplam 3,1 milyon TL yardım yapılmıştır. Eşi vefat eden ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlara iki ayda bir olmak üzere 650 TL maaş bağlanmış; 2 bin 330 kadına 6 milyon TL yardımda bulunuldu. Ayrıca; Çoklu Doğum Yardımı kapsamında 194 haneye 381 çocuk için 468 bin TL, 13 bin 566 yaşlımıza 86 milyon TL, 8 bin 975 engelli ve engelli yakınımıza 54 milyon TL, canlı doğumlar için ödenen Doğum Yardımı kapsamında 9 bin 582 çocuk için 9 bin 199 anneye 4,4 milyon TL, Muhtaç Asker Çocuğu yardımı kapsamında 78 kişiye 35 bin TL, Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında bin 775 kişiye 1,8 milyon TL yardım yapılmıştır. Elektrik Tüketim Desteği ile de 40 bin 461 haneye 25,7 milyon TL destek sağlanmıştır.”
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