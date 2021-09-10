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Mavi Kategoriye geçen Ağrı’da aşılama hız kazandı
Aşılamada mavi kategoriye geçen Ağrı’nın Diyadin ilçesinde aşı çalışmaları hızla devam ediyor.
AĞRI 10.09.2021, 17:33
Aşılamada mavi kategoriye geçen Ağrı’nın Diyadin ilçesinde aşı çalışmaları hızla devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ağrı’nın aşılamada mavi kategoriye geçtiğini duyurdu. Bu kapsamda
Ağrı Sağlık Müdürlüğü Diyadin’de konuyla alakalı hızlandırma çalışmaları başlattı.
Diyadin özelinde 11 ekiple ilçe mahalleleri ve köylerde çalışmalara devam edildi. Başhekim Dr. Vedat Arslan’ında katıldığı aşılama ekiplerince bir günde 400’e yakın ilk doz aşı yapıldı.
Diyadin devlet hastanesi ilçe Sağlık Müdürlüğü ve aile sağlık merkezleri ile birlikte mobil ekipler ve aşı çadırlarında aşılama devam ediyor.