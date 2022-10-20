Lise öğrencilerinden İbrahim Çeçen Üniversitesine ziyaret

Ağrı Merkez Yılmaz Hatunoğlu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, İbrahim Çeçen Üniversitesini ziyaret etti.

Ağrı Merkez Yılmaz Hatunoğlu Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Selin Erbil ve beraberindeki 11’inci sınıf öğrencileri, İbrahim Çeçen Üniversitesini ziyaret ederek Eğitim Fakültesi Dekan yardımcısı Prof. Dr. Murat Gökalp’dan üniversite ve bölümleri hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerin ilgi duydukları bölümleri ve mezun olduklarında hangi alanlarda çalışabileceklerine dair sorular cevaplandırılırken, öğrenciler daha sonra üniversiteyi gezdi. İbrahim Çeçen Üniversitesini gören öğrencilerin üniversite sınavı için daha motive bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğini belirten Erbil, "Öğrencilerin hedeflerini netleştirebilmelerine, motivasyonlarını arttırmalarına, meslek seçimlerine karar verebilmelerine katkı sağlamaya çalıştık" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, üniversitede çok sayıda hatıra fotoğrafı çektirdi.