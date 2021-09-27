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Kurumlar arası futbol turnuvasında Esnaf Sanatkarlar Odası takımı finale yükseldi

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Liginde yarı final müsabakaları tamamlandı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Bulut İnşaat finale yükselen iki takım oldu.

AĞRI 27.09.2021, 10:26
Kurumlar arası futbol turnuvasında Esnaf Sanatkarlar Odası takımı finale yükseldi

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Liginde yarı final müsabakaları tamamlandı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Bulut İnşaat finale yükselen iki takım oldu.

Günün ilk maçında Bulut İnşaat, turnuvanın favorisi olarak gösterilen Araştırma Hastanesini 6-0 mağlup etti. Araştırma Hastanesinde Adem aslan, kazanınla penaltıyı gole çeviremez iken, Adem Bulut oynadığı futbolla maça damgasını vurdu.

Yarı finalin ikinci maçında ise İl Özel İdaresi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası karşı karşıya geldi. İlk yarıda üstün oynayan İl Özel İdaresi, 2-0 önde girdiği ikinci yarıda kalesinde peş peşe gördüğü 3 golle mağlup duruma düştü. Maçın son dakikasına attıkları golle müsabaka 3-3 berabere kalınca penaltı atışlarına gidildi.

Penaltı atışlarında rakibini seri atışlarda yenen Esnaf ve Sanatkarlar Odası, final maçında Bulut İnşaatın rakibi oldu.

Final müsabakasının tarihi ilerleyen günlerde duyurulacak.

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