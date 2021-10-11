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Komşu ilçeler Maltepe’deki etkinlik fuarında buluştu

İstanbul’da düzenlenen etkinlik fuarında stant açan iki komşu ilçe bir araya geldi.

AĞRI 11.10.2021, 14:18
Komşu ilçeler Maltepe’deki etkinlik fuarında buluştu

İstanbul’da düzenlenen etkinlik fuarında stant açan iki komşu ilçe bir araya geldi.

İstanbul Maltepe’de düzenlenen etkinlik fuarında stant açan Diyadin Belediyesi ve Doğubayazıt Belediyesi birbirlerini ziyaret etti. Diyadin Kaymakamı Alper Balcı’nın Doğubayazıt standının başında duran Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar’ı ziyaret etmesinin ardından Başkan Acar’da Kaymakam Balcı’nın başında durduğu Diyadin Kaymakamlığına ait standı ziyaret etti. Komşu ilçeler arası dayanışma olarak adlandırdıkları ziyarette yöresel konulardan bahsedilerek, yapılacak ortak projeler değerlendirildi.

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