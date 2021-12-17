Kızılay’ın gönüllü gençleri Diyadin’de ihtiyaç sahiplerini ziyaret etti

Geçtiğimiz günlerde Ağrı’nın Diyadin ilçesinde açılışı yapılan Türk Kızılay Diyadin Şubesinin gönüllü gençleri, ilçede faaliyetlerine başladı.

Şube Başkanı Suat Özden öncülüğünde ilçede önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret eden gönüllüler, kendilerine hayırseverler tarafından bağışlanan yardım kolileri ve çeşitli hediyeler ulaştırdı.

’Onların hayır duasını alıyoruz’

Yaptıkları çalışmalar hakkında açıklama yapan Türk Kızılay Diyadin Şube Başkanı Suat Özden, ilçede yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşları düzenli olarak ziyaret edip ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirterek "Biliyorsunuz ilçemizde şubemizi geçtiğimiz günlerde açtık. Artık ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine daha rahat ulaşabileceğiz. Sağ olsun Kaymakamımız Alper Balcı, bize bu süreçte çok destek oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İlçemizde arkadaşlarımızla birlikte faaliyetlerimize başladık. Bu gün gönüllü arkadaşlarımızla birlikte ilçemizde önceden tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Kendilerine hayırsever vatandaşlarımızın gönderdiği yardım kolilerini ve çeşitli hediyeler ulaştırdık. Herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduk. Kendilerinin hayır duasını aldık. Bunun yanında köylerimizi de ziyaret ediyoruz. Oralarda da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışacağız. Bunların yanında ilçemizde düzenli olarak kan bağışı kampanyalarımız oluyor. Bu yolda duyarlı bütün vatandaşlarımızı desteğe bekliyoruz. İnşallah elimizden geldiğince gönüllere dokunmaya devam edeceğiz.” dedi.