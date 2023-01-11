Kızılay’dan öğrencilere sıcak bir mola

Ağrı İbrahim Çeçen üniversitesinde final sınavlarına hazırlanan öğrenciler Kızılay’ın çorba ikramı ile sıcak bir mola verdi.

Üniversite merkezi kütüphanede yapılan programda final haftasından dolayı yoğun bir çalışma temposuna giren öğrencilere Ağrı Kızılay şubesi tarafından sıcak çorba ikram edildi. Mobil Aşevi aracı ile ve kütüphane girişinde yapılan çorba ikramından dolayı öğrenciler çok memnun kaldı.

Kızılay gönüllerinin çorba dağıtımı yaptığı programa Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un eşi ve Kızılay Gönüllüsü olan Funda Varol’da katılım sağladı. Öğrencilere tek tek çorba ikramında bulunan Varol, Kızılay gönüllüsü olduğu için ve programda gönüllü olarak öğrencilere çorba ikramında bulunduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.