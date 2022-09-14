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Kızılay minikleri sevindirdi
Ağrının Taşlıçay ilçesinde Kızılay ilçe temsilcileri, okula yeni başlayan ana sınıfı öğrencilerine hediyeler vererek sevindirdiler.
AĞRI 14.09.2022, 09:11
Ağrının Taşlıçay ilçesinde Kızılay ilçe temsilcileri, okula yeni başlayan ana sınıfı öğrencilerine hediyeler vererek sevindirdiler.
Konu ile ilgili Bilgi veren, Taşlıçay ilçe Temsilcisi Sinan Oral; “İlçemiz ve ilçemize bağlı tüm köylerimizde Okuyan Ana sınıf öğrencilerimiz için Boyama Kitapları, Dezenfekte, maske gibi önemli hediyeler veriyoruz, Öğrencilerimize desteklerimiz ve hediyeler devam edecektir” dedi.
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