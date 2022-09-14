Kızılay minikleri sevindirdi

Ağrının Taşlıçay ilçesinde Kızılay ilçe temsilcileri, okula yeni başlayan ana sınıfı öğrencilerine hediyeler vererek sevindirdiler.

Konu ile ilgili Bilgi veren, Taşlıçay ilçe Temsilcisi Sinan Oral; “İlçemiz ve ilçemize bağlı tüm köylerimizde Okuyan Ana sınıf öğrencilerimiz için Boyama Kitapları, Dezenfekte, maske gibi önemli hediyeler veriyoruz, Öğrencilerimize desteklerimiz ve hediyeler devam edecektir” dedi.