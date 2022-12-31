Kızılay Kılavuz Kaptan Yetim Destek Programı Ağrı’da başladı

Kızılay Sosyal Hizmetler Direktörlüğü bünyesinde yürütülen “Kılavuz Kaptan Yetim Destek Programı” çerçevesinde, Kızılay Ağrı şubesi ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar ve ailelerine yönelik kahvaltı programı düzenledi.

Kızılay Genel Merkezin başlatmış olduğu Yetim Destek Projesi ile pilot illerden biri olan Ağrı’da saha taraması yapılarak çeşitli görüşmeler yapılan anne ve çocukları projeye dahil edildi. Ebeveynini kaybetmiş çocukların geniş bir perspektif ile desteklemesi amaçlanan program ile çocuklar ve aileler düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı yaptığı açıklamada "Genel merkezimizin başlatmış olduğu ve pilot il olarak da için de bulunduğumuz kılavuz kaptan yetim destek programı ilimizde ki yetim çocuklarımızın sadece maddi olarak desteklenmesini konu almıyoruz, çocukların çalışma odaları, kültür ,sanat, spor gibi faaliyetlere katılmaları, iyi bir mesleği seçmelerinin yanında topluma faydalı iyi birer birey olmaları için başlatılan bir proje. Bu proje ile her bir çocuğumuz ile tek tek ilgileniyoruz, ders durumunun yanı sıra, onun sağlığı mutluluğu veya üzüntüsünü de paylaşacağımız bir çalışmanın bugün startını veriyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatlarının ve yaşantılarının en kaliteli hale gelmesi için gece gündüz çalışacağımız ve ekibimizin çok mutlu olduğu bir proje. Bugün ilk tanışma programı için Ailelerimiz ve çocuklarımız ile kahvaltı programında bir araya geldik keyifli bir ortamda Aile sıcaklığında tanışıp neler yapacağımızı konuştuk, Kılavuz kaptan Yetim destek projesine şu an ilimizde 21 çocuğumuzu dahil ettik inşallah bu sayıyı artırarak daha fazla yetim çocuğumuzu projemize dahil edeceğiz. “ ifadelerine yer verdi.