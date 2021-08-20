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Kırıkkaleli dağcılardan Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek’e hayırlı olsun ziyareti

Kırıkkale Kale Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ziya Korkmaz ve beraberindeki heyet, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Hasan Kökrek’e “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

AĞRI 20.08.2021, 11:09
Kırıkkaleli dağcılardan Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek’e hayırlı olsun ziyareti

Kırıkkale Kale Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ziya Korkmaz ve beraberindeki heyet, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Hasan Kökrek’e “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Sahip olduğu 5 bin 137 metre yüksekliğiyle “Türkiye’nin çatısı” olarak adlandırılan Ağrı Dağına tırmanış için kente gelen Kırıkkale Kale Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ziya Korkmaz, kulüp üyeleri Mehmet Dim, Vedat Durudoğan, Furkan Kayır, İsa Sert, Sart Lashgari ve Gürkan Yamur, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, ziyaretten dolayı Başkan Korkmaz ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Başkan Korkmaz, konukseverliğinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek’e teşekkür ederek bir süre görüştü.

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