Kaymakam Karali’ye teşekkür ziyareti

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kösedağ ve spor kulüplerimizin başkanları, Diyadin Gençlerbirliği Spor kulübü başkanı Fahri Polat’ın ev sahipliğinde Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali’ye amatör sporlara verdiği destek dolayısı ile plaket takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, amatör sporları önemsediklerini belirterek “Diyadin ilçemizde güzel bir spor kültürü oluşturulmuş. Bizim üstümüze düşen bu kültürü daha öteye taşıyarak devam ettirmektir. Geçen yaz mevsiminde dört yüze yakın çocuğumuza yaz spor okullarında hizmet ettik. Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde açtığımız kurslar ile spor bir çok branşında sporcu yetiştirmeye devam ediyoruz. Geçen yıl amatör ligde şampiyon olan bir futbol takımımız var. Bu yılda önemli bir hedef ortaya koydular. Bizim üstümüze düşen maddi ve manevi olarak bu takımın yanında olmaktır. Tüm spor kulüplerimize 2022-2023 sezonunda başarılar diliyorum. “dedi.

Geçen yıl şampiyon olduklarını ve bu başarıyı devam ettirmek istediğini söyleyen Diyadin Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Fahri Polat ise “geçen sezon Doğubayazıt kulübü BAL ligine çıkabilmiş olsa bu sezon bi ilimizi BAL liginde temsil etmiş olacaktık. Geçen sezon bu fırsatı yakalayamadık ama yeni sezonda BAL ligi hedefi ile çalışmalarımıza başladık. Bizlere en önemli desteği gerek maddi gerekse manevi olarak ilçe kaymakamımız Sayın Mustafa Karali verdi. Yakın zamanda bir sponsorluk çalışmamız olacak. Sponsorumuzla birlikte şampiyonluğun en önemli adayı olacağız. dedi

Konuşmalar sonrasında Kaymakam Karali’ye amatör sporlara verdiği destekler dolayısı ile ASKF tarafından plaket takdim edildi.