Kaymakam Ekinci, depremzede öğrencileri ziyaret etti

Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, ilçeye gelen depremzede öğrencileri eğitim gördükleri okullarda ziyaret etti.

Depremlerin etkilenen illerden Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine gelerek hayatlarına devam eden depremzede ailelerin çocukları, burada eğitimlerini sürdürüyor.

Öğrencileri eğitim gördükleri okullarda ziyaret eden Ekinci, çocuklara hediyeler verdi.

Öğrencilerle sohbet eden Ekinci, Kaymakamlık olarak öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için gerekenlerin yapılacağını belirtti.