Kaymakam Balcı’dan okul ziyareti

Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, minik öğrencilerle bir araya geldi.

Diyadin Kaymakamı belediye Başkan Vekili Alper Balcı Diyadin İlçesine bağlı Buvetli köyü ilkokulunu ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

Çocuklar ile yakından ilgilenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, minik öğrenciler ile buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek onlara çeşitli hediyeler verdi.