Kaymakam Balcı genç çifti mutlu gününde yalnız bırakmadı

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, Diyadinli genç çifti mutlu günlerinden yalnız bırakmayarak düğün merasimlerine katıldı.

Diyadin’de esnaflarla bir araya gelen Kaymakam Alper Balcı, sosyal ve katılımcı bir anlayış ile hareket ettiklerini ifade ederek, vatandaşların talep ve önerilerinin kendileri için büyük bir önem arz ettiğini belirtti. Vatandaşlarla iç içe olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Kaymakam Alper Balcı, “Görev yaptığımız süre içerisinde şeffaf ve denetime açık bir yönetim sergilemeye çalışacağız. Bize gelen tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını imkânlar ölçüsünde karşılamaya çalışacağız. Makamda oturan bir idareciden çok halkın içinde olan arazide olan ve halkın gelmesini bekleyen değil halka giden bir idare anlayışını sergileyeceğiz” dedi.