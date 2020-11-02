banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Covid-19 aşısı AB ülkelerine eşit şekilde dağıtılacak
Covid-19 aşısı AB ülkelerine eşit şekilde dağıtılacak
Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın görüntüleri paylaşıldı
Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın görüntüleri paylaşıldı
Topraktan daire satışı dönemi kapandı
Topraktan daire satışı dönemi kapandı
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı

Karantina kurallarını ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza

AĞRI'DA KARANTİNA KURALLARINI İHLAL EDEN 2 KİŞİYE TOPLAM 6 BİN 300 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ.

AĞRI 02.11.2020, 22:00
2
Karantina kurallarını ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza

Ağrı’da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişiye toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 212 personelin katılımıyla 441 iş yerinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi. Emniyet ekipleri tarafından 76 ticari taksi ile 208 toplu taşıma aracının denetlenerek, salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunulduğu belirtildi. Denetimlere katılan 307 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla pozitif ve temaslı olduğu tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3