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İran uyruklu şahsın üzerinde sentetik ecza ele geçirildi
Ağrı’da İran uyruklu şahsın çantasında sentetik ecza ele geçirildi.
AĞRI 12.08.2022, 12:35
Ağrı’da İran uyruklu şahsın çantasında sentetik ecza ele geçirildi.
Ağrı’da Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi ekiplerince Erzurum uygulama noktasında yapılan kontrolde İran plakalı bir otobüste arama yapıldı.
Otobüs içerisinde bulunan İran uyruklu bir şahsın üzerinde bulunan sırt çantasında yapılan aramada 120 adet sentetik ecza ele geçirildi. İranlı şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.