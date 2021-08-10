İl vaizi 55 yaşında hafız oldu

Ağrıİl Müftülüğü bünyesinde vaiz olarak görev yapan Mustafa Fırat, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olarak 55 yaşında hafız oldu.

Ailesinin desteği ve kendi azmiyle kısa sürede Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen Fırat, öğrenmenin yaşı olmadığını bir kez daha gösterdi.55 yaşında hıfzını tamamlayarak "Hafızlık Belgesi" almaya hak kazanan İl Vaizi Fırat’ı azmi ve başarısından dolayı tebrik ederek belgesini takdim eden Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, "Hafızlık zor ve zaman isteyen bir süreç. Hocamız gönüllü olarak başladığı hafızlık eğitimini azimle sürdürerek kısa sürede tamamlamıştır. Bu başarının küçük büyük herkese örnek olmasını diliyorum. Hocamızın gayretini, başarısını takdir ediyor, başarılarının ve azimlerinin devamını diliyorum" dedi.