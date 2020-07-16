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İl Müftüsü Topçu’dan şehit ailelerine ziyaret
İL MÜFTÜSÜ TOPÇU’DAN ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET
AĞRI 16.07.2020, 13:58
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Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü münasebeti ile Ağrılı şehit ailelerine ziyarette bulundu.
Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, İl Müftü Yardımcısı Murat Sarı ve Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü M. Rasim Kasapoğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü münasebetiyle Ağrı’nın Tutak ve Eleşkirt İlçelerinde bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.
Ziyarette İl Müftüsü Topçu şehitliğin dinimizdeki fazilet ve üstün makamından bahsederek ailelerini teselli ve teskin etmesinin ardından şehitlerin ruhlarına ve tüm güvenlik güçleri şehitlerine dua edildi.
Şehit aileleri ile yapılan sohbetin ardından ziyaret sona erdi.
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