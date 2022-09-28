İl Müdürü Din, şampiyon sporcuyla bir araya geldi

Ağrılı bedensel engelli sporcu Sezer Aydemir, Vücut Geliştirme branşında Türkiye Şampiyonu oldu.

21-25 Eylül 2022 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Vücut geliştirme Fitness Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde, tekerlekli sandalye bedensel engelliler kategorisinde antrenör Çetin Demir yönetiminde yarışan Ağrılı sporcu Sezer Aydemir Türkiye Şampiyonu oldu.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri müsabakalarında tekerlekli sandalye kategorisinde şampiyon olan Sezer Aydemir’i ve antrenörü Çetin Demir’i makamında kabul ederek elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik etti.

İl Müdürü Din, “İstanbul’da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri müsabakalarında göstermiş olduğunuz üstün başarıdan dolayı tebrik eder, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.