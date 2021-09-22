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Iğdır Valisi Sarıibrahim ve Kaymakam Balcı üniversite yıllarını yad etti

Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, Kaymakam Alper Balcı’ ya ziyarette bulundu.

AĞRI 22.09.2021, 18:37
Iğdır Valisi Sarıibrahim ve Kaymakam Balcı üniversite yıllarını yad etti

Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, Kaymakam Alper Balcı’ ya ziyarette bulundu.

Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Alper Balcı’yı ziyaret etmek için Ağrı’nın Diyadin ilçesine geldi. Üniversite yıllarını birlikte geçirdiği Vali Sarıibrahim ile bir süre sohbet eden Kaymakam Balcı, paylaştığı sosyal medya durumunda şu ifadelere yer verdi:

"Sene 1996 Ankara’da fakülte yıllarım. Gördüğüm ilk insan 4 sene boyunca aynı evi paylaştığım kadim dostum Iğdır Valimize nazik ziyaretlerinden dolayı müteşekkirim. Öğrenci evimizin gururu Sayın Valimiz H. Engin Sarıibrahim’in yanı başında çalışmak bizim için onurdur."

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