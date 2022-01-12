Ağrı’nın Diyadin ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle havaya atılan sıcak su dondu.

Dondurucu soğukların etkisi altına giren Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, dere ve nehirler buz tuttarken, ev ve iş yerlerinin çatılarında metrelerce yükseklikte buz sarkıtı oluştu. İlçede yaşayan bazı vatandaşlar ise evlerinde kaynattıkları suyu havaya attı. Sıcak suyun yere düşmeden donduğu anlar, görsel şölen oluşturdu.