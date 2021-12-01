Hamur’da okul servisler denetlendi

Ağrı’nın Hamur ilçesinde ilk ve ortaöğretim kurumlarına öğrenci taşıyan servisler denetlendi.

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği denetimler, sekiz noktada yapıldı. İlçe Emniyet Amirliği, ilçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Trafik Bölge Komutanlığı ile ortaklaşa denetimler yapıldı. Denetimlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç’un yanı sıra Şube Müdürleri Erkan Bozkuş, Sezai Aslan, taşıma merkezi okulların müdürleri ve diğer idareciler katıldılar. Araçların servis araçları yönetmeliğine uygunluğu, öğrenci servisleri taşıma yönetmeliğine uygunluğu denetlendi. Şartları uygun olmayan, belgeleri ve teknik özellikleri tam olmayan araç ve sahiplerine cezai müeyyide uygulandı.

Belli aralıklarla bu denetimlerin yapıldığını ve bundan sonra da yapılacağını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde okullarına taşınmaları için ellerinden gelen her türlü çabayı sarf ettiklerini belirtti. Karakoç, “Bu denetimleri Kaymakamımızın bilgisi dahilinde İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Trafik Şubesi ile koordineli olarak yapıyoruz. Bu kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.